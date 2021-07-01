Впервые за 37 лет в финале НБА не будет одноклубника Шакила О'Нила

Впервые с 1984 года в финале НБА не сыграет ни один их одноклубников легендарного центрового Шакила О'Нила.

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Рэджон Рондо мог стать последним, кто продлит серию, но его команда проиграла в финале Западной конференции «Финикс Санз» (2-4). Соперником «Финикса» по финалу НБА станет победитель пары «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» на Востоке, где после четырёх матчей серии счёт равный (2-2). Примечательно, что Рондо начинал сезон в «Атланте» и был обменен в «Клипперс» перед дедлайном. Теоретически он мог бы стать финалистом в составе «Хоукс». В прошлом году серия была продлена благодаря выступавшему в «Лос-Анджелес Лейкерс» Рондо, а также его тогдашним одноклубникам Леброну Джеймсу.и Дэнни Грину. Рондо выступал с Шакилом в «Бостон Селтикс», Джеймс и Грин пересекались с легендарным центровым в «Кливленд Кавальерс».