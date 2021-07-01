Тимофей Мозгов: горжусь игрой с немцами, нет вопросов к сборной России

Центровой «Химок» и сборной России Тимофей Мозгов поделился мнением после поражения от Германии (67:69) во втором матче олимпийской квалификации в Сплите (Хорватия).
«Грустно, что проиграли. Хотели идти дальше. Нервничали в первом матче, могли играть лучше. Что касается встречи с немцами, то горжусь ей, нет вопросов к команде. Личный результат меня никак не волнует, главное – это победа, которую мы не получили. Я же старался делать то, что умею. Пока не понимаю, что будет дальше с моей карьерой. Но я хочу играть в баскетбол, поэтому я здесь», – цитирует Мозгова «Р-Спорт».
В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счётом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.
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