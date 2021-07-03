Не пригодившийся клубам НБА Лианджело Болл совершил роскошную покупку за $ 3 млн

Бывший защитник «Детройт Пистонс» Лианджело Болл купил особняк за $ 3 млн, сообщил журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».

Данный особняк расположен рядом с семейными владениями Болла в Калифорнии. Facebook ежегодно платит семье миллионы долларов за эксклюзивные права на их шоу Ball In The Family.



В начале декабря 2020 года клуб из Детройта заключил с Лианджело Боллом негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение могло быть преобразовано в двустороннее, однако «Детройт Пистонс» отказался от сделки.



Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.