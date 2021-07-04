Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трэй Янг повторил уникальный рекорд Леброна Джеймса

Трэй Янг повторил уникальный рекорд Леброна Джеймса
Комментарии

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг закончил выступление в плей-офф НБА, набрав в среднем 28,8 очка и 9,5 передач.

Янг является вторым игроком в истории, набравшим в среднем не менее 28 очков и 9 передач за один постсезон (минимум 15 игр), после Леброна Джеймса в 2018 году.

«Хоукс» проиграли «Милуоки Бакс» (2-4) в серии финала Восточной конференции. В шестом домашнем матче «Атланта» уступила «Бакс» со счётом 107:118. Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий Джру Холидэй – 27 очков, 9 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком «Атланты» стал лёгкий форвард Кэм Реддиш – 21 очко, 3 подбора и 3 передачи.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021