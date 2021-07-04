Трэй Янг повторил уникальный рекорд Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг закончил выступление в плей-офф НБА, набрав в среднем 28,8 очка и 9,5 передач.
Янг является вторым игроком в истории, набравшим в среднем не менее 28 очков и 9 передач за один постсезон (минимум 15 игр), после Леброна Джеймса в 2018 году.
«Хоукс» проиграли «Милуоки Бакс» (2-4) в серии финала Восточной конференции. В шестом домашнем матче «Атланта» уступила «Бакс» со счётом 107:118. Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий Джру Холидэй – 27 очков, 9 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком «Атланты» стал лёгкий форвард Кэм Реддиш – 21 очко, 3 подбора и 3 передачи.
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