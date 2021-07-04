Трэй Янг высказался после непопадания «Атланты» в финал НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг поделился мнением после шестого матча серии финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (107:118, 2-4).
«Я определённо чувствую, что это начало чего-то особенного. Мы многого достигли в этом году, но ребята в раздевалке молодые. Мы все понимаем, что это только начало. Это весело. Город был в восторге. Мы хотим, чтобы так и было дальше. Всё, что я хотел доказать в этом сезоне, — это то, что я могу победить с командой. Меня не волнуют индивидуальные награды или что-то ещё. Я просто забочусь о победе. В этом году я понял одну вещь: нужно зарабатывать высокий номер посева в регулярном чемпионате.
Преимущество домашней площадки в плей-офф — это очень важно. Мы вышли в плей-офф, много чего сделали, но как бы усложнили себе задачу. Следующий шаг для нас — стремление к достижению преимущества домашней площадки в новом сезоне. Я чувствую, что мы вернёмся сюда. Мы преуспели в плей-офф. Я думаю, что с этим опытом мы можем идти дальше. Это был особенный год. Я очень рад тому, что нас ждёт в будущем", — приводит слова Янга ASAP Sports.
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