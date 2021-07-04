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Квалификация Олимпиады. Феноменальный трипл-дабл Дончича помог Словении выбить Литву

Квалификация Олимпиады. Феноменальный трипл-дабл Дончича помог Словении выбить Литву
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Сборная Словении одержала победу над Литвой в финале квалификационного турнира Олимпиады в Каунасе. Матч на «Жальгирис Арене» закончился со счётом 96:85 в пользу подопечных Александра Секулича.

В составе победителей лучшим стал защитник Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 передач и 11 подборов. Кроме того, значимый вклад в успех Словении внесли Влатко Чанчар (18 очков) и Яка Блажич (16 очков). У сборной Литвы по 14 очков набрали Арнас Бутвевичюс, Йонас Валанчюнас и Мантас Калниетис.

Таким образом, Словения примет участие в олимпийском баскетбольном турнире в Токио. Соперниками словенцев по группе будут Аргентина, Испания и Япония.

Литва — Словения 85:96 (24:28, 28:24, 17:28, 16:16)
Л: Валанчюнас 14 + 6 подборов, Калниетис – 14, Буткевичюс – 14, Бендзюс – 11
С: Дончич 31 + 11 подборов + 13 передач, Чанчар – 18, Блажич – 16, Тоби – 13

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