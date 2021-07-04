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«Кто не скачет – не словенец». Игроки устроили Дончичу душ во время пресс-конференции

Игроки сборной Словении прервали пресс-конференцию после матча квалификации Олимпиады с Литвой (96:85) и устроили защитнику Луке Дончичу душ из бутылок.

«Кто не скачет – не словенец», — кричали баскетболисты.

Дончич в матче с Литвой оформил свой первый трипл-дабл за сборную, набрав 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач. Словения впервые в истории завоевала путёвку на Олимпийские игры. Соперниками подопечных Александра Секулича по групповому этапу будут Испания, Аргентина и Япония.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Košarkarska zveza SIovenije.

Кроме того, значимый вклад в победу Словении внесли Влатко Чанчар (18 очков) и Яка Блажич (16 очков). У сборной Литвы по 14 очков набрали Арнас Бутвевичюс, Йонас Валанчюнас и Мантас Калниетис.