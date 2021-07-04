«Кто не скачет – не словенец». Игроки устроили Дончичу душ во время пресс-конференции

Игроки сборной Словении прервали пресс-конференцию после матча квалификации Олимпиады с Литвой (96:85) и устроили защитнику Луке Дончичу душ из бутылок.
«Кто не скачет – не словенец», — кричали баскетболисты.
Дончич в матче с Литвой оформил свой первый трипл-дабл за сборную, набрав 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач. Словения впервые в истории завоевала путёвку на Олимпийские игры. Соперниками подопечных Александра Секулича по групповому этапу будут Испания, Аргентина и Япония.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Košarkarska zveza SIovenije.
Кроме того, значимый вклад в победу Словении внесли Влатко Чанчар (18 очков) и Яка Блажич (16 очков). У сборной Литвы по 14 очков набрали Арнас Бутвевичюс, Йонас Валанчюнас и Мантас Калниетис.
- 4 июля 2021
-
23:33
-
23:27
-
22:57
-
22:54
-
22:50
-
22:20
-
21:30
-
19:56
-
18:23
-
17:14
-
16:01
-
15:09
-
13:55
-
12:09
-
11:02
-
10:37
-
09:47
-
09:41
-
08:37
-
08:28
-
07:56
-
07:24
-
05:58
-
01:06
- 3 июля 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:47
-
21:07
-
20:11
-
20:00
-
19:13
-
18:45
-
17:52
-
16:09
-
15:14