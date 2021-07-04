Сборная Литвы уволила главного тренера после непопадания на Олимпиаду

Дарюс Масколюнас покинул пост главного тренера сборной Литвы, сообщает журналист Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».
Литва проиграла Словении (85:96) в финале олимпийского квалификационного турнира, который проходил на домашней арене в Каунасе, и не попала на Олимпиаду в Токио. В составе сборной Литвы выступали известные игроки НБА: Домантас Сабонис, Йонас Валанчюнас, MVP Единой лиги ВТБ Мантас Калниетис, несколько представителей клубов Евролиги, что не помогло выиграть домашний отборочный турнир.
Масколюнас возглавил сборную Литвы после чемпионата мира 2019 года в Китае, заменив на посту Дайнюса Адомайтиса. Масколюнас совмещал работу в национальной команде с должностью помощника главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса.
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