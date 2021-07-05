Сборная Чехии разгромила Грецию и впервые вышла на Олимпийские игры

Завершился финальный матч квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио, в котором сборная Чехии встречалась с Грецией. Матч состоялся в Виктории на стадионе «Сэйв-Он-Фудс Мемориал-центр» и завершился разгромной победой Чехии со счётом 97:72.

Самым результативным в составе победителей стал Патрик Ауда, который записал в свой актив 20 очков. Лучшей результативностью в составе сборной Греции отличился Георгиос Папаяннис, набравший 14 очков.

Таким образом, сборная Чехии впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду.

Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.