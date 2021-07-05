Эксперт назвал суперзвезду НБА, на которую «Лейкерс» нужно обменять Энтони Дэвиса

Аналитик НБА Колин Каухерд заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен обменять Энтони Дэвиса на игрока «Портленда» Дэмьена Лилларда.
«Лейкерс» должны пойти на этот шаг без колебаний. Лиллард – ещё один баскетболист, который может играть в течение долгого времени, как и Леброн Джеймс. Атаки могут строиться через него, чего нельзя сказать о Дэвисе», – цитирует Каухерда Fade away world.
Также эксперт добавил, что учитывая историю Дэвиса с травмами, обмен на Лилларда будет правильным в долгосрочной перспективе.
В плей-офф НБА Лиллард находится в тройке игроков по набранным очкам в среднем за игру – 34,3. Выше расположились только Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 38 очков и Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 35,7 очка. В этом сезоне в плей-офф Энтони Дэвис в среднем набирал 18,7 очка за матч.
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