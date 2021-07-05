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Владимир Гомельский прокомментировал недавние скандальные заявления Скотти Пиппена

Владимир Гомельский прокомментировал недавние скандальные заявления Скотти Пиппена
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальных заявлениях легенды НБА Скотти Пиппена. Бывший игрок «Чикаго Буллз» в последнее время дал несколько резонансных интервью. В частности, он обвинил Фила Джексона в расизме, а также совершил несколько выпадов в адрес своего бывшего партнёра по команде Майкла Джордана.

«Скотти сказал то, что думал. Эта обида в нём сидит долгие годы, а значит, он действительно переживает тот момент и не принимает то тренерское решение Джексона. Вы не можете запретить ему так думать, так чувствовать и так говорить. А прав он или не прав — не нам судить», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит жёстко раскритиковал Пиппена. Он назвал поведение Скотти «бессовестным».

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