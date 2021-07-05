Форвард Миндаугас Кузминскас покинул «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба клуба из Краснодара. У литовского игрока истёк контракт с клубом. «Локомотив-Кубань» пожелал литовскому форварду удачи в дальнейшей карьере.

За «Локомотив-Кубань» Кузминскас выступал с ноября 2019 года, когда он перешёл в команду из «Олимпиакоса». В клубе из Краснодара литовец провёл два сезона, включившие в себя 63 матча.

В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал 14,5 очка, делал 5,2 подбора и 2,4 передачи за матч. В Еврокубке литовец провёл 19 матчей со статистикой 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи.

Миндаугас принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ в 2020 и 2021 годах.