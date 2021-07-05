Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миндаугас Кузминскас прокомментировал переход в «Зенит»

Миндаугас Кузминскас прокомментировал переход в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» заключил контракт с форвардом Миндаугасом Кузминскасом, который ранее покинул «Локомотив-Кубань».

«Очень приятно снова сыграть в Евролиге. БК «Зенит» — это отличный тренер, профессиональный клуб и очень хорошие партнёры по команде. Обычно для меня очень сложно принимать решения, но в этот раз это было довольно легко. Рад присоединиться к команде и надеюсь, что БК «Зенит» сможет достичь самых высоких целей в новом сезоне», — приводит слова Кузминскаса официальный сайт «Зенита».

Достижения Миндаугаса: участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2020, 2021), чемпион Италии (2018), обладатель Суперкубка Италии (2018), участник Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010–2013), самый ценный игрок Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010), обладатель Кубка Литвы (2011), победитель Балтийской баскетбольной лиги (2011), чемпион Литвы (2012, 2013), самый ценный игрок финала чемпионата Литвы (2013).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021