Миндаугас Кузминскас прокомментировал переход в «Зенит»

«Зенит» заключил контракт с форвардом Миндаугасом Кузминскасом, который ранее покинул «Локомотив-Кубань».

«Очень приятно снова сыграть в Евролиге. БК «Зенит» — это отличный тренер, профессиональный клуб и очень хорошие партнёры по команде. Обычно для меня очень сложно принимать решения, но в этот раз это было довольно легко. Рад присоединиться к команде и надеюсь, что БК «Зенит» сможет достичь самых высоких целей в новом сезоне», — приводит слова Кузминскаса официальный сайт «Зенита».

Достижения Миндаугаса: участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2020, 2021), чемпион Италии (2018), обладатель Суперкубка Италии (2018), участник Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010–2013), самый ценный игрок Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010), обладатель Кубка Литвы (2011), победитель Балтийской баскетбольной лиги (2011), чемпион Литвы (2012, 2013), самый ценный игрок финала чемпионата Литвы (2013).