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В «Зените» высказались о подписании нового легионера

В «Зените» высказались о подписании нового легионера
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль высказались о подписании форварда Миндаугаса Кузминскаса, перешедшего из «Локомотива-Кубань».

«Миндаугас Кузминскас — опытный игрок, который может сыграть на позициях третьего и четвёртого номеров. Его индивидуальные качества были отмечены различными наградами, а большое количество командных титулов говорит о том, что он знает цену побед. За два сезона в России Миндаугас заработал уважение и среди болельщиков, и среди специалистов. Уверен, что он станет важной частью нашей команды», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

«Мы очень рады, что Кузминскас станет частью нашей семьи. Он опытный игрок, который может играть на двух позициях – лёгкого и тяжёлого форвардов, хорошо бросает с дистанции и отлично играет в лоу-посте. Его антропометрические данные позволяют Миндаугасу хорошо работать на подборе», — сказал Паскуаль.

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