Игрока «Днепра» дисквалифицировали на полгода из-за марихуаны
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Американский баскетболист украинского «Днепра» Генри Дугат, сотрудничество с которым клуб Суперлиги прекратил в январе 2021-го якобы по семейным обстоятельствам, на самом деле отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.
Баскетболист был дисквалифицирован с 19 декабря 2020 года по 18 июня 2021 года из-за положительного теста на метаболиты тетрагидроканнабинола (марихуану).
Примечательно, что НАДЦ внёс имя игрока в реестр уже после истечения срока дисквалификации спортсмена.
В прошлом сезоне Суперлиги Дугат провёл 11 матчей за «Днепр», в которых набирал в среднем 8,3 очка, 4,4 подбора и 5,6 передачи за 23 минуты игрового времени.
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