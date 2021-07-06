Функционеры НБА назвали игрока, в котором видят нового Леброна

Известный журналист Терри Плуто сообщил, что функционеры НБА по-прежнему видят в игроке «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе нового Леброна Джеймса.
«Он провёл в НБА четыре сезона. Как мне сказали два руководителя клубов НБА: «У него невероятные спортивные способности, почти как у Леброна Джеймса». Это означает, что он крупный парень с высокими показателями скорости, силы и высоты прыжков», — написал Терри Плуто в своей колонке на Cleveland Plain Dealer.
С сезона-2020/2021 вступил в силу пятилетний максимальный контракт Симмонса с «Филадельфией». В этом году австралиец заработал 30,5 миллиона. После неудачного для Симмонса плей-офф появилась информация, что «Сиксерс» могут обменять баскетболиста.
Симмонс реализовал 34,2% штрафных в розыгрыше плей-офф, установив исторический антирекорд лиги. В решающем седьмом матче второго раунда плей-офф с «Атлантой Хоукс» (96:103, 3-4) Симмонс набрал всего 5 очков и ни разу не бросил по кольцу в четвёртой четверти.
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