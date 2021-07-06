Один из лучших европейских игроков НБА высказал позицию по выступлению на Олимпиаде

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер собирается сыграть за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио.

Сборная Германии пробилась на Олимпиаду, став победителем квалификационного турнира в Сплите. Шрёдер планировал выступить в отборе, но вынужден был отказаться от участия из-за проблем со страховкой. Выходящему на рынок свободных агентов Шрёдеру необходимо оформить крупную страховку. Немецкая федерация была готова выделить 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно. Шрёдер надеется, что вопрос будет решён перед стартом олимпийского турнира (25 июля).



«Я всегда готов приехать в сборную, но ситуация непростая. Команда сделала свою работу в Хорватии, теперь свою работу должен сделать мой агент. Надеюсь, всё получится», – приводит слова Шрёдера Silver Screen & Roll.