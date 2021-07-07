Джордан Мики объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Центровой Джордан Мики поделился мнением о переходе в «Зенит».
«Мне было безумно приятно услышать, что мною интересуется «Зенит». Для меня стало честью получить предложение от клуба, который провел такой фантастический сезон. Хавьер Паскуаль – великолепный тренер, мне очень близка его тренерская философия.
С «Зенитом» я хочу не просто выйти в плей-офф Евролиги, но и попасть в «Финал четырех», а также побороться за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Думаю, что в этом сезоне созданы все условия», — приводит слова Мики официальный сайт «Зенита».
В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В плей-офф петербургский клуб уступил в полуфинальной серии будущему чемпиону московскому ЦСКА со счетом 1-3. В Евролиге «Зенит» занял восьмое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл в четвертьфинальной серии «Барселоне» со счетом 2-3.
- 7 июля 2021
-
15:22
-
14:28
-
14:13
-
13:27
-
12:37
-
12:04
-
11:41
-
11:06
-
11:06
-
10:16
-
08:46
-
08:40
-
08:33
-
08:22
-
08:19
-
07:58
-
07:53
-
06:47
-
00:42
- 6 июля 2021
-
23:32
-
22:47
-
21:42
-
20:39
-
20:26
-
19:34
-
18:46
-
18:38
-
18:05
-
17:26
-
16:21
-
15:57
-
15:52
-
14:47
-
14:35
-
14:26