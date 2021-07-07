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Джордан Мики объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Джордан Мики объяснил, почему решил перейти в «Зенит»
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Центровой Джордан Мики поделился мнением о переходе в «Зенит».

«Мне было безумно приятно услышать, что мною интересуется «Зенит». Для меня стало честью получить предложение от клуба, который провел такой фантастический сезон. Хавьер Паскуаль – великолепный тренер, мне очень близка его тренерская философия.

С «Зенитом» я хочу не просто выйти в плей-офф Евролиги, но и попасть в «Финал четырех», а также побороться за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Думаю, что в этом сезоне созданы все условия», — приводит слова Мики официальный сайт «Зенита».

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В плей-офф петербургский клуб уступил в полуфинальной серии будущему чемпиону московскому ЦСКА со счетом 1-3. В Евролиге «Зенит» занял восьмое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл в четвертьфинальной серии «Барселоне» со счетом 2-3.

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