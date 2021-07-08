Первый номер драфта получил травму и покинул расположение сборной США

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получил растяжение связок голеностопа во время выступления за вторую сборную США в двустороннем матче с олимпийской сборной, сообщает ESPN.
Предполагается, что травма не носит серьезного характера, но Эдвардс больше не сможет участвовать в работе тренировочного лагеря национальной команды в Лас-Вегасе. Эдвардс получил травму в среду во время матча, в котором вторая команда обыграла основную. Инцидент случился при контакте Энтони с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» и основной сборной США Дрэймондом Грином.
Первый номер драфта НБА 2020 года Эдвардс в дебютном для себя сезоне в лиге набирал 19,3 очка и 4,7 подбора в среднем за игру. В гонке за лучшего новичка Энтони стал вторым, уступив Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс»).
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