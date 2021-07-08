«Голден Стэйт» нацелен заполучить звёздного чемпионского напарника Леброна

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав может продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает San Francisco Chronicle. По информации источника, если Лаву удастся договориться с командой и стать свободным агентом с правом выкупа, то «воины» постараются заполучить игрока, потому что он считается идеальным партнёром для Дрэймонда Грина.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лав всё же останется в «Кливленде», несмотря на снижение потенциального игрового времени в следующем сезоне. Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.
Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.
- 8 июля 2021
-
09:37
-
08:27
-
08:23
-
08:19
-
08:11
- 7 июля 2021
-
23:27
-
23:06
-
22:46
-
22:22
-
21:43
-
20:35
-
19:37
-
19:06
-
17:22
-
16:13
-
15:22
-
14:28
-
14:13
-
13:27
-
12:37
-
12:04
-
11:41
-
11:06
-
11:06
-
10:16
-
08:46
-
08:40
-
08:33
-
08:22
-
08:19
-
07:58
-
07:53
-
06:47
-
00:42
- 6 июля 2021
-
23:32