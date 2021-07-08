«Голден Стэйт» нацелен заполучить звёздного чемпионского напарника Леброна

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав может продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает San Francisco Chronicle. По информации источника, если Лаву удастся договориться с командой и стать свободным агентом с правом выкупа, то «воины» постараются заполучить игрока, потому что он считается идеальным партнёром для Дрэймонда Грина.



Ранее в СМИ появилась информация, что Лав всё же останется в «Кливленде», несмотря на снижение потенциального игрового времени в следующем сезоне. Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.



Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.

