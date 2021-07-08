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Джини Басс назвала самого сильного человека, которого когда-либо видела

Джини Басс назвала самого сильного человека, которого когда-либо видела
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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о лидере команды из Лос-Анджелеса Леброне Джеймсе. Басс отметила, что Джеймс является самым сильным человеком, которого она когда-либо видела на баскетбольной площадке.

«Он по-настоящему бесстрашен. Я наблюдаю за ним, и всё, что он говорит или делает имеет цель. Это не просто напрасные слова или попытки попасть в камеру. Если он что-то говорит, то он об этом уже подумал, это что-то значит. Он очень последователен в своих словах. Он как настоящий супергерой, потому что он сражается за то, во что верит. Леброн — самый сильный человек, которого я когда-либо видела на площадке. Он — настоящий источник вдохновения и мне понравилось, что я получила возможность узнать его лучше как личность», — приводит слова Джин Басс Essentially Sports.

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