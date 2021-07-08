Первый пик драфта стал доступным для обмена

«Детройт Пистонс» открыт для обмена первого пика драфта НБА 2021 года на более низкий, сообщает Bleacher Report.



Генеральный менеджер «Пистонс» Трой Уивер заявил, что обмен пика — это «вариант» для организации. Защитник «Оклахома Стэйт» Кейд Каннингэм является вероятным претендентом на выбор под первым номером драфта. Ранее сообщалось, что Каннингэм будет проходить просмотр только в «Детройте», однако команда хочет рассмотреть альтернативные варианты и заинтересована оценить других топ-проспектов Джалена Грина и Эвана Мобли.



«Кливленд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» уже общались с фронт-офисом «Пистонс» по поводу возможного обмена первого пика драфта.