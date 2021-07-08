Топ-разыгрывающий НБА намекнул на желание перейти в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей намекнул в социальных сетях на возможный переход в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Маррей после победы «Финикса» в первом матче финала НБА над «Милуоки Бакс» в своём «твиттере» поздравил «Санз» с успехом, отметив, что это был феноменальный момент. В комментариях один из фанатов «Лос-Анджелес Лейкерс» отметил, что в будущем его ждёт больше подобных моментов, когда он присоединится к стану «озёрников».
Маррей поставил лайк на этот твит, чем вызвал бурное обсуждение его будущего перехода в «Лейкерс». В настоящий момент лайк Джамала Марррея с этого твита пропал.
В 48 матчах сезона Маррей набирал в среднем 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата. В настоящий момент игрок восстанавливается после травмы крестообразных связок.
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