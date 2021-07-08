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Телеведущая Мария Тэйлор опубликовала первый пост после крупного скандала на ESPN

Телеведущая Мария Тэйлор опубликовала первый пост после крупного скандала на ESPN
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Ведущая ESPN Мария Тэйлор разместила в «Твиттере» первый пост после крупного скандала, произошедшего с участием её коллеги — Рэйчел Николс. Конфликт начался с утечки записи телефонного разговора, сделанной ещё в прошлом году в «пузыре» НБА в Орландо. Николс выразила недовольство обстоятельством, что именно Тэйлор получила назначение на финальную серию НБА в прошлом сезоне. Рэйчел предположила, что эфир достался её коллеге по той причине, что она является темнокожей.

«В эти тёмные времена я всегда помню, что должна открывать двери и освещать путь, по которому идут другие. Я получила несколько ударов, но это лишь означает, что я всё ещё сражаюсь. Никогда не сворачивайте со своего пути и идите только вперёд», — написала Тэйлор.

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