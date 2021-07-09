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Андрей Воронцевич перешёл в УНИКС

Андрей Воронцевич перешёл в УНИКС
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Форвард Андрей Воронцевич подписал контракт по схеме «1+1» с УНИКСом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице баскетбольного клуба УНИКС в «Твиттере».

Последним клубом Воронцевича был «Нижний Новгород», который он покинул по окончании сезона Единой лиги ВТБ. В одиннадцати матчах за свой бывший клуб в Единой лиге ВТБ Андрей набирал в среднем 10,5 очка, 5,7 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,0 блок-шота.

В июне Воронцевич в составе сборной России принимал участие в олимпийском квалификационном турнире. На площадке он провёл две встречи, в среднем набирая 14 очков. В отборочной группе россияне в итоге заняли последнее место, не сумев отобраться на Олимпийские игры в Токио (Япония).

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