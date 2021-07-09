«Локомотив-Кубань» узнал соперников по групповому этапу Еврокубка

Состоялась жеребьёвка группового этапа Еврокубка сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира. Единственный участник турнира из России, краснодарский «Локомотив-Кубань», попал в группу А.



Группа А: «Андорра», «Локомотив-Кубань», «Ховентуд», «Партизан», «Литкабелис», «Тренто», «Метрополитан», «Тюрк Телеком», «Гамбург», «Шленск».



Группа B: «Валенсия», «Промитеас», «Гран-Канария», «Будучность», «Болонья», «Цедевита-Олимпия», «Бург», «Ульм», «Бурсаспор», «Венеция».



Напомним, с нового сезона формат Еврокубка будет изменён. Теперь команды на групповом этапе будут разделены на две группы по десять команд. Из каждой группы выйдут по восемь команд.



Плей-офф турнира пройдёт по олимпийской системе, начиная с 1/8 финала.