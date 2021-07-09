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«Локомотив-Кубань» узнал соперников по групповому этапу Еврокубка

«Локомотив-Кубань» узнал соперников по групповому этапу Еврокубка
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Состоялась жеребьёвка группового этапа Еврокубка сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира. Единственный участник турнира из России, краснодарский «Локомотив-Кубань», попал в группу А.

Группа А: «Андорра», «Локомотив-Кубань», «Ховентуд», «Партизан», «Литкабелис», «Тренто», «Метрополитан», «Тюрк Телеком», «Гамбург», «Шленск».

Группа B: «Валенсия», «Промитеас», «Гран-Канария», «Будучность», «Болонья», «Цедевита-Олимпия», «Бург», «Ульм», «Бурсаспор», «Венеция».

Напомним, с нового сезона формат Еврокубка будет изменён. Теперь команды на групповом этапе будут разделены на две группы по десять команд. Из каждой группы выйдут по восемь команд.

Плей-офф турнира пройдёт по олимпийской системе, начиная с 1/8 финала.

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