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Леброн Джеймс — самый ненавистный спортсмен в мире с большим отрывом

Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По данным Pickwise.com, за последние 12 месяцев в соцсетях о звёздном баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

Второе место в рейтинге занял форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. Но он сильно отстал от Леброна, получив «лишь» 32 328 оскорбительных комментариев.

В топ-5 рейтинга вошёл ещё один баскетболист. Четвёртое место занял звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (24 370).

Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира