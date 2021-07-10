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Леброн Джеймс — самый ненавистный спортсмен в мире с большим отрывом

Леброн Джеймс — самый ненавистный спортсмен в мире с большим отрывом
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Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире возглавил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По данным Pickwise.com, за последние 12 месяцев в соцсетях о звёздном баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

Второе место в рейтинге занял форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. Но он сильно отстал от Леброна, получив «лишь» 32 328 оскорбительных комментариев.

В топ-5 рейтинга вошёл ещё один баскетболист. Четвёртое место занял звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (24 370).

Топ-10 самых ненавистных спортсменов мира

  1. Леброн Джеймс (баскетбол) — 122 568 (ругательных комментариев в соцсетях за последние 12 месяцев)
  2. Маркус Рашфорд (футбол) — 32 328
  3. Том Брэди (американский футбол) — 28 151
  4. Кевин Дюрант (баскетбол) — 24 370
  5. Бубба Уоллэс (NASCAR) — 21 750
  6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) — 20 904
  7. Тревор Бауэр (бейсбол) — 14 083
  8. Криштиану Роналду (футбол) — 11 757
  9. Стефен Карри (баскетбол) — 11 203
  10. Месут Озил (футбол) — 11 192
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