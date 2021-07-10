«Миннесота» поставила условие по обмену Бена Симмонса

«Миннесота Тимбервулвз» заинтересована в приобретении форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, однако клуб не имеет желания включать в сделку разыгрывающего Д’Анджело Расселла, так как видит в нем одного из ключевых игроков, сообщает The Athletic.



«Тимбервулвз» рассчитывают, что в случае перехода Симмонс будет играть в одной пятёрке с Карлом-Энтони Таунсом, Энтони Эдвардсом и Расселлом. Таунс, Эдвардс и Расселл должны взять на себя большую часть бросков в концовке, Симмонс будет исполнять роль плеймейкера. «Миннесота» не видит в Бене ведущую атакующую опцию. Президент «Миннесоты» Герссон Росас ранее встретился с генеральным менеджером «Сиксерс» Элтоном Брэндом и обсудил возможный обмен 24-летнего Симмонса. Стороны пока не пришли к соглашению.