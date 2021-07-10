Сергей Карасёв назвал тренера, которого хочет видеть во главе футбольной сборной России

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв оценил выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы и рассказал, что хотел бы посмотреть на Йоахима Лёва в качестве главного тренера национальной команды.
«Как воспринял неудачи баскетбольной и футбольной сборных? Конечно, это боль. Хочется всегда играть на высшем уровне. Хоть футболистам на чемпионате, хоть нам на Олимпиаде. Но это спорт, всякое бывает. Есть куда расти в обоих видах спорта.
Увольнение Черчесова? Во всех поражениях виноваты не только игроки, но и всё окружение команды. Честно, мне не хватило какого-то желания, командной игры и тактики. Не хватило рисунка. Всё сводилось к одному: длинные забросы на Дзюбу вперёд. Ничего не менялось. Не могу судить, виню ли я Черчесова. Но я бы что-то поменял.
Я всегда за то, чтобы во главе был отечественный специалист. Но с удовольствием бы посмотрел на Лёва во главе команды. Тот же Сергей Семак мог попробовать, Леонид Слуцкий… Но не знаю, насколько сложно совмещать клубный уровень со сборной. Но в баскетболе это возможно. Безусловно, есть какие-то подводные течения. Но, если клуб идёт навстречу, почему бы и нет?
К натурализации игроков отношусь негативно. Считаю, что нужно своих ребят воспитывать из спортивных школ», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
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