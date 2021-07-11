Чемпион НБА в составе «Чикаго» отреагировал на выпады Пиппена против Джордана

Чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Джон Сэлли поделился мнением о последних выпадах бывшего игрока «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена. Ранее он раскритиковал легенду НБА Майкла Джордана. Пиппен назвал Джордана эгоистом, но Сэлли заступился за легенду.

«Почему бы Джордану не быть эгоистом? Он — мессия, величайший в истории, король. А все короли эгоистичны. Именно это качество необходимо, чтобы построить собственное королевство.

Я не думаю, что он эгоистичен. Мы говорим об отличном игроке, который был очень хорош», — цитирует Сэлли Essentially Sports.

Ранее Пиппен заявил, что у него есть вопросы к сериалу «Последний танец». Скотти не понравилось, что Джордан представлен как человек, который единолично привёл «Буллз» к успеху и сам побеждал всех соперников.