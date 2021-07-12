Яннис Адетокунбо повторил уникальный рекорд Леброна Джеймса и Шакила О'Нила

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в третьем матче финала НБА против «Финикс Санз» (120:100, 1-2) набрал 41 очко (14 из 23 с игры, 13 из 17 штрафных), 13 подборов и 6 передач за 38 минут на площадке.
Адетокунбо — пятый игрок в истории, набравший не менее 100 очков и 40 подборов в первых трех играх финала НБА. Ранее это делали Элджин Бейлор (1962, 1963), Уиллис Рид (1970), Карим Абдул-Джаббар (1980), Шакил О'Нил (2000, 2001). Только Джерри Уэст, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс (дважды) и Кевин Дюрант сопоставили или превзошли статистику 41-13-6 Янниса в матче финала НБА.
Адетокунбо — второй игрок в истории, набравший не менее 40 очков и 10 подборов в двух играх финала подряд. Он присоединился к Шакилу О'Нилу. Яннис провел 11-й матч в плей-офф-2021, набирая как минимум 30 очков и 10 подборов. Он превзошел рекорд франшизы, установленный Каримом Абдул-Джаббаром в 1974 году. Рекордсменами НБА являются Шакил О’Нил (13, 2000 год) и Элджин Бэйлор (12, 1962).
Яннис стал третьим игроком в истории финалов НБА с 40-очковым дабл-даблом в двух матчах подряд, присоединившись к Леброну Джеймсу (2016 год) и Шакилу О'Нилу (2000 год). Адетокунбо набрал 24 очка из краски (12/12), что стало повторением рекорда в матчах финала НБА за последние 25 лет (ранее это делали Леброн Джеймс в 2017 году и Шакил О'Нил в 2004 году). Яннис совершил 1 потерю. Это наименьшее количество потерь для игрока со статистикой 40-10-5 в финальном матче с момента отслеживания потерь в сезоне 1977/1978.
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