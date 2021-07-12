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«Химки» готовы заявиться в Суперлигу

«Химки» готовы заявиться в Суперлигу
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«Химки» в следующем сезоне могут выступить в Суперлиге. Ранее стало известно, что клуб не примет участия в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

«Основная команда баскетбольного клуба «Химки» не примет участия в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ ввиду отсутствия гарантированного финансирования в требуемом регламентом объёме. Тем не менее, БК «Химки» сохранит свою структуру, в которую входят команда Суперлиги, молодёжная команда и ДЮБЛ. Приоритетом нашего клуба на ближайшие годы будет подготовка собственного резерва и предоставление нашим воспитанникам возможностей для роста и развития. Наш клуб благодарит всех, кто поддерживает баскетбол в Химках, и выражает надежду, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, мы сможем вернуться на топ-уровень», — говорится в заявлении на сайте «Химок».

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