Звёзды НБА отреагировали на победу Италии в финале Евро
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Звёзды НБА отреагировали на развязку чемпионата Европы. Накануне, 11 июля, в финале турнира сыграли сборные Италии и Англии. Основное время матча закончилось ничьей (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались итальянцы (3:2).
«Никогда не видел, чтобы столько матчей на одном турнире доходили до пенальти. Сумасшествие», — написал звезда «Юты Джаз» Руди Гобер.
«Тот факт, что проигравшим надевают медаль на шею после поражения, заставляет меня смеяться», — добавил защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье.
«Англии хотелось бы, чтобы у неё был Пеналду! ИТАЛИЯ!!!» — написал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
«Вопрос фанатам футбола. Мы тут подискутировали с братом, кто будет вратарём «ПСЖ»?» — заключил Николя Батюм из «Лос-Анджелес Клипперс».
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