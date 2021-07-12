Звёзды НБА отреагировали на победу Италии в финале Евро

Звёзды НБА отреагировали на развязку чемпионата Европы. Накануне, 11 июля, в финале турнира сыграли сборные Италии и Англии. Основное время матча закончилось ничьей (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались итальянцы (3:2).

«Никогда не видел, чтобы столько матчей на одном турнире доходили до пенальти. Сумасшествие», — написал звезда «Юты Джаз» Руди Гобер.

«Тот факт, что проигравшим надевают медаль на шею после поражения, заставляет меня смеяться», — добавил защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье.

«Англии хотелось бы, чтобы у неё был Пеналду! ИТАЛИЯ!!!» — написал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Вопрос фанатам футбола. Мы тут подискутировали с братом, кто будет вратарём «ПСЖ»?» — заключил Николя Батюм из «Лос-Анджелес Клипперс».