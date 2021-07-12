«Голден Стэйт» собирается провести громкий трансфер суперзвезды НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» этим летом попытается заполучить разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, сообщает The Athletic.
«Будут ли «Уорриорз» вовлечены в борьбу за Лилларда? Да. То предложение, которое клуб сможет сделать «Портленду», будет конкурентоспособным. Если «Трэйл Блэйзерс» решат обменять Лилларда, полная перестройка в команде представляется наиболее умным путём. «Уорриорз» могут предложить Джеймса Уайзмена, 7-й и 14-й пики на предстоящем драфте, будущие пики первого раунда и Эндрю Уиггинса для сопоставления зарплат.
В лиге не так много команд, которые могут это перебить. Одна из них — «Оклахома-Сити Тандер», но зачем им тратить активы на звезду, которой уже за 30?» — отмечает источник.
Контракт Лилларда с «Портлендом» действует до 2025 года. За следующий сезон защитник получит 39 млн долларов. В прошлом сезоне Лиллард набирал 28,7 очка, 7,5 передачи и 4,2 подбора при точности трёхочковых 39,1%.
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