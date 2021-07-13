«Голден Стэйт» готов расстаться с ведущим игроком ради получения первого пика драфта
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Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» может заполучить первый пик драфта 2021 года, принадлежащий «Детройт Пистонс», сообщает The Athletic. По информации источника, в «Уорриорз» готовы предложить «Пистонс» Джеймса Уайзмена, добавив к этому пакету седьмой и 14-й пики, которые принадлежат им.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» может обменять Джеймса Уайзмена на Дэмьена Лилларда в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Главным претендентом на выбор под первым пиком драфта является 19-летний разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступавший в NCAA за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он записывал себе в актив в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора.
Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.
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