Леброн отреагировал на оскорбления темнокожих англичан, не забивших пенальти в финале Евро

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал темнокожих футболистов сборной Англии, которые подверглись расистским нападкам после финала Евро-2020, в котором англичане уступили итальянцам (1:1, по пен. 2:3).
Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не реализовавшие пенальти в послематчевой серии, после чего их начали массово критиковать в Сети.
Джеймс выложил пост с поддержкой в адрес футболистов в «Сториз» «Инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/kingjames
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.
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