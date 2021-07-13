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В ЦСКА высказались о подписании игрока сборной России

В ЦСКА высказались о подписании игрока сборной России
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о подписании контракта с центровым сборной России Владимиром Ивлевым.

«Мы привлекаем в нашу команду «большого», имеющего большой опыт выступлений в Лиге ВТБ. Я разговаривал с Владимиром и вижу, что он мотивирован и воодушевлён, понимает свою роль и готов сделать следующий шаг в своей карьере. Он осознаёт ответственность, ожидания и объём работы, которую ему здесь предстоит проделать. Мы с нетерпением ждём совместной работы и приветствуем Владимира в нашей команде», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

«Получить приглашение от такого клуба, как ЦСКА, — большая честь для меня, очень рад стать частью его славной истории. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде в достижении её высоких целей», — прокомментировал переход в ЦСКА Ивлев.

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