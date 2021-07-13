«Автодор» назначил нового главного тренера

«Автодор» на официальном сайте объявил о назначении Эмиля Райковича на пост главного тренера.
Контракт с 42-летним македонским специалистом заключен на сезон-2021/2022. В тренерский штаб Райковича вошли Марко Величкович и Владислав Коновалов.
Последние три сезона Райкович возглавлял казахстанскую «Астану». По итогам сезона-2018/2019 тренер добился наивысшего результата в истории клуба – 6-е место в Единой лиге ВТБ с показателем в 57,7% побед. Райкович получил награду «Тренер года» Лиги ВТБ. За три года работы в «Астане» македонец трижды становился чемпионом Казахстана и трижды признавался в стране «лучшим тренером». В сезоне-2020/2021 возглавлял сборную Казахстана.
«Мы рады подписать контракт с молодым, но в то же время опытным специалистом, последние три года работавшим в Единой лиге ВТБ. Райкович признавался тренером года и в Польше, и в нашем чемпионате. Эмиль живет баскетболом 24 часа в сутки, а его послужной список говорит сам за себя», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.
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