Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» назначил нового главного тренера

«Автодор» назначил нового главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

«Автодор» на официальном сайте объявил о назначении Эмиля Райковича на пост главного тренера.

Контракт с 42-летним македонским специалистом заключен на сезон-2021/2022. В тренерский штаб Райковича вошли Марко Величкович и Владислав Коновалов.

Последние три сезона Райкович возглавлял казахстанскую «Астану». По итогам сезона-2018/2019 тренер добился наивысшего результата в истории клуба – 6-е место в Единой лиге ВТБ с показателем в 57,7% побед. Райкович получил награду «Тренер года» Лиги ВТБ. За три года работы в «Астане» македонец трижды становился чемпионом Казахстана и трижды признавался в стране «лучшим тренером». В сезоне-2020/2021 возглавлял сборную Казахстана.

«Мы рады подписать контракт с молодым, но в то же время опытным специалистом, последние три года работавшим в Единой лиге ВТБ. Райкович признавался тренером года и в Польше, и в нашем чемпионате. Эмиль живет баскетболом 24 часа в сутки, а его послужной список говорит сам за себя», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021