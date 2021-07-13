«Валенсия» подписала отчисленного игрока «Барселоны»

«Валенсия» объявила о переходе в команду форварда Виктора Клавера. 32-летний баскетболист подписал контракт с испанским клубом. Стороны заключили соглашение на три сезона.

Предыдущей командой Клавера была «Барселона», о его уходе из каталонского клуба было объявлено накануне, 12 июля.

На профессиональном уровне форвард начал выступать в 2006 году, тогда он защищал цвета «Валенсии». В команде он провёл шесть сезонов.

После этого форвард перешёл в «Реал». Некоторое время он выступал в НБА, а также поиграл в Единой лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань» и «Химки».

В минувшем сезоне он в Евролиге в среднем проводил на паркете 12 минут за матч, набирая 2,2 очка и 1,9 подбора.