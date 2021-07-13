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Джон Уолл хочет уйти из «Хьюстона» и дал понять, где желает продолжить карьеру

Джон Уолл хочет уйти из «Хьюстона» и дал понять, где желает продолжить карьеру
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Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл дал понять, что не против покинуть нынешнюю команду и перейти в «Лос-Анджелес Клипперс». Игроку понравился твит издания MSN Sports, в котором рассказывалось о возможном переходе защитника в клуб из Калифорнии.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Джон Уолл принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 20,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 6,9 передачи.

Уолл пропустил концовку сезона-2020/2021 НБА из-за травмы подколенного сухожилия. В контракте Уолла остались два года, за которые он получит $ 91 млн.

Перед дедлайном обменов заинтересованность в переходе Уолла проявлял «Майами Хит», но сделка так и не состоялась.

Ранее об интересе к Уоллу сообщалось со стороны «Нью-Йорк Никс».

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