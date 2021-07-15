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«Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии

«Милуоки» обыграл «Финикс» и сравнял счёт в финальной серии
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В четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:103 и сравнялся в серии — 2-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (40 очков), Яннис Адетокунбо (26 очков и 14 подборов) и Брук Лопес (14 очков). У «Санз» наиболее результативными в матче стали Девин Букер (42 очка), Джей Краудер (15 очков), Крис Пол (10 очков) и Кэмерон Джонсон (10 очков).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одержал победу со счётом 120:100. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 18 июля.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Западной конференции «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2.

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
15 июля 2021, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 103
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Миддлтон - 40, Адетокунбо - 26, Лопес - 14, Холидэй - 13, Коннотон - 11, Портис - 3, Тиг - 2, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Такер, Тупан, Форбс
Финикс Санз: Букер - 42, Краудер - 15, Джонсон - 10, Пол - 10, Пэйн - 9, Бриджес - 7, Эйтон - 6, Крэйг - 4, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
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