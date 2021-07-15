Проспект драфта травмировал глаз при попытке данка

Проспект драфта НБА Джерико Симс во время просмотра для скаутов на мероприятии Klutch Sports Pro Day травмировал глаз при попытке эффектно забить сверху.

Видео с данком Симса стало популярный в Сети. Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант написал на своей странице в «Твиттере»: «Что за чёрт?».

22-летний Симс в прошлом сезоне набирал в среднем 9,2 очка и 7,2 подбора за игру в составе «Техас Лонгхорнс». По предварительным котировкам баскетболист в лучшем случае будет выбран во втором раунде драфта. Главным претендентом на выбор под первым пиком драфта является 19-летний разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступавший в NCAA за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он записывал себе в актив в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора. Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.