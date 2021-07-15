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Проспект драфта травмировал глаз при попытке данка

Проспект драфта травмировал глаз при попытке данка
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Проспект драфта НБА Джерико Симс во время просмотра для скаутов на мероприятии Klutch Sports Pro Day травмировал глаз при попытке эффектно забить сверху.

Видео с данком Симса стало популярный в Сети. Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант написал на своей странице в «Твиттере»: «Что за чёрт?».

22-летний Симс в прошлом сезоне набирал в среднем 9,2 очка и 7,2 подбора за игру в составе «Техас Лонгхорнс». По предварительным котировкам баскетболист в лучшем случае будет выбран во втором раунде драфта. Главным претендентом на выбор под первым пиком драфта является 19-летний разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступавший в NCAA за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он записывал себе в актив в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора. Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.

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