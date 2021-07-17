Дэмьен Лиллард сделал заявление после появления данных о выставлении обменного запроса

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что сообщения о его намерении попросить выставить клубу обменный запрос не соответствуют действительности. При этом баскетболист дал понять, что у него есть вопросы относительно перспектив «Трэйл Блэйзерс» в текущей конфигурации. «Портленд» назначил Чонси Биллапса на пост главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НБА в прошлом сезоне.



«Не могу не согласиться с тем, что Чонси Биллас способен изменить нашу команду и сделать нас лучше. Но если посмотреть на команду в ее нынешнем виде, то про «Портленд» нельзя сказать, что это «чемпионская команда, которой просто нужен новый тренер», – приводит слова Лилларда Clutch Points.