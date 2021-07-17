Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард сделал заявление после появления данных о выставлении обменного запроса

Дэмьен Лиллард сделал заявление после появления данных о выставлении обменного запроса
Комментарии

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что сообщения о его намерении попросить выставить клубу обменный запрос не соответствуют действительности. При этом баскетболист дал понять, что у него есть вопросы относительно перспектив «Трэйл Блэйзерс» в текущей конфигурации. «Портленд» назначил Чонси Биллапса на пост главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НБА в прошлом сезоне.

«Не могу не согласиться с тем, что Чонси Биллас способен изменить нашу команду и сделать нас лучше. Но если посмотреть на команду в ее нынешнем виде, то про «Портленд» нельзя сказать, что это «чемпионская команда, которой просто нужен новый тренер», – приводит слова Лилларда Clutch Points.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021