Дэмьен Лиллард сделал заявление после появления данных о выставлении обменного запроса
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что сообщения о его намерении попросить выставить клубу обменный запрос не соответствуют действительности. При этом баскетболист дал понять, что у него есть вопросы относительно перспектив «Трэйл Блэйзерс» в текущей конфигурации. «Портленд» назначил Чонси Биллапса на пост главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НБА в прошлом сезоне.
«Не могу не согласиться с тем, что Чонси Биллас способен изменить нашу команду и сделать нас лучше. Но если посмотреть на команду в ее нынешнем виде, то про «Портленд» нельзя сказать, что это «чемпионская команда, которой просто нужен новый тренер», – приводит слова Лилларда Clutch Points.
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