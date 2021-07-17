«Ни семьи, ни друзей, ни фанатов». Кэмбидж отказалась от ОИ из-за психологических проблем

Центровая сборной Австралии Лиз Кэмбидж объявила о том, что не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за проблем с психическим здоровьем.
«Все мои знакомые в курсе, что одно из моих самых больших желаний — выиграть олимпийскую золотую медаль в составе сборной. Каждый спортсмен, участвующий в Олимпийских играх, должен быть на пике своего ментального и физического состояния. В настоящий момент я очень далека от того состояния, в котором мне хотелось бы быть. Не секрет, что в прошлом я имела проблемы с психическим здоровьем.
Меня также беспокоит изоляция в «пузыре». Ни семьи, ни друзей, ни фанатов. Никакой системы коммуникации вне моей команды. Меня это действительно пугает. В течение последнего месяца у меня были приступы паники, я не спала и не ела. Я знаю себя. Не могу быть той Лиз, которую все заслуживают увидеть в составе сборной Австралии. По крайней мере, сейчас. У меня разбивается сердце, когда я объявляю, что отказываюсь от участия в Олимпийских играх, но думаю, что это лучшее решение для сборной и для меня. Я желаю команде удачи в Токио. Надеюсь, Австралия станет лучшей и выиграет золотую медаль», – написала Кэмбидж в своем послании.
Поведение Кэмбидж во время подготовки к Играм в лагере в Лас-Вегасе вызвало вопросы у тренеров и игроков сборной Австралии. Баскетболистка стала участницей потасовки во время закрытой товарищеской игры с Нигерией, которая затем привела к гневной словесной перепалке. Четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA также нарушила протокол по безопасности из-за коронавируса, отправившись из лагеря сборной в Лас-Вегас, где она играет за местную команду женской НБА.
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