«Лейкерс» пытаются сбросить двух ведущих игроков

«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует провести чистку состава в межсезонье, утверждает журналист Bleacher Report Джек Фишер. По данным источника, калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой.

Источник утверждает, что интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лейкерс» попытаются обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.

«Не уверен, что мы увидим Шрёдера и Кузму в майке «Лейкерс» в следующем сезоне. Их будущее пока неопределённо. «Лейкерс» нужно выбрать правильные действия. У Роба Пелинки много работы», — написал журналист.

«Лейкерс» в прошлом сезоне стали чемпионами НБА, но защитить титул команде не удалось. В нынешнем сезоне «озёрники» вылетели уже в первом раунде НБА.