Джордан Мики объяснил, почему все игроки переходят в «Зенит»

Центровой «Зенита» Джордан Мики заявил, что клуб из Санкт-Петербурга привлекает всех возможностью побеждать.

«Я провожу время, тренируясь, готовясь к сезону. С утра я прихожу в тренажёрный зал, а также продолжаю тренироваться и после обеда — дважды в день. Такое расписание моего обычного дня. Переход в «Зенит» хорошее место для продолжения карьеры? Конечно. Евролига — самый высокий уровень баскетбола за океаном. Перейти в команду уровня Евролиги — это всегда отлично. Это значит, что я всё ещё хороший игрок, раз меня хочет видеть в своём составе такая команда.



Я чувствую себя отлично. Я в предвкушении начала сезона. Считаю, что у нас подобралась довольно хорошая команда, у нас точно есть шанс добраться до плей-офф и даже попасть в «Финал четырёх». Важно то, как мы начнём работать, когда сезон уже стартует. Единая Лига ВТБ — это очень конкурентоспособная лига. Думаю, игроки в Единой Лиге ВТБ немного больше, габаритнее, по сравнению с другими лигами: большие сильные ребята. Я бы выделил это отличие, как основное.



Мне очень нравятся люди в России. У вас отличные люди, великая культура. Могу сказать, что я полюбил эту страну. Мне очень нравится борщ. Нравится, как в России готовят мясо, не вспомню сейчас названия блюд. Борщ занимает первое место в моем топ-листе. С кем знаком из нынешнего состава «Зенита»? Я играл с Андреем Зубковым в «Химках». Играл против Джордана Лойда, Билли Бэрона. Я просто хочу выигрывать — это главное. Поэтому мы все и переходим в «Зенит», чтобы выигрывать. Все ребята этого хотят. У нас подобрался отличный состав», — приводит слова Мики официальный сайт «Зенита».