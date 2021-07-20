Владимир Гомельский: чистого первого номера в ЦСКА нет совсем

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о составе ЦСКА. По мнению Гомельского, ЦСКА не нужен ещё один центровой, но команде пригодился бы разыгрывающий.

«У меня несколько другой взгляд на ситуацию. Есть основной центр — Милутинов, готовый на 27-30 минут. Есть Ивлев и Боломбой. А есть ещё очень интересный вариант с Фойгтманном и Шенгелией, когда в защите на месте 5-го номера выходит Фойгтманн, а в атаке центрит Шенгелия. А вот чистого разыгрывающего нет совсем. Я с огромной симпатией отношусь и к Хэкетту, и к Лундбергу, и к Хоменко. Но считаю, что нужен первый номер очень высокого класса», — написал Гомельский на своём сайте.

В минувшем сезоне ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги, но уступил в полуфинале. Также москвичи выиграли Единую лигу ВТБ.