«Зенит» объявил об уходе Тарика Блэка

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе из команды тяжёлого форварда Тарика Блэка. 29-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока контракта.

За «Зенит» Блэк выступал с января 2021 года. Ранее он защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Маккаби».

В Единой лиге ВТБ американец в минувшем сезоне провёл 12 матчей, в среднем он набирал 9,3 очка и делал 4,7 подбора. В Евролиге форвард вышел на площадку 13 раз. Он набирал 5,2 очка и делал 3,5 подбора.

В минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории пробился в плей-офф Евролиги, но в упорной борьбе уступил «Барселоне» (2-3). Кроме того, питерцы выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В плей-офф они в полуфинале уступили ЦСКА.

Пока неизвестно, где Блэк продолжит карьеру.