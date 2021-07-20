«Зенит» объявил об уходе Тарика Блэка
Поделиться
Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе из команды тяжёлого форварда Тарика Блэка. 29-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока контракта.
За «Зенит» Блэк выступал с января 2021 года. Ранее он защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Маккаби».
В Единой лиге ВТБ американец в минувшем сезоне провёл 12 матчей, в среднем он набирал 9,3 очка и делал 4,7 подбора. В Евролиге форвард вышел на площадку 13 раз. Он набирал 5,2 очка и делал 3,5 подбора.
В минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории пробился в плей-офф Евролиги, но в упорной борьбе уступил «Барселоне» (2-3). Кроме того, питерцы выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В плей-офф они в полуфинале уступили ЦСКА.
Пока неизвестно, где Блэк продолжит карьеру.
Комментарии
- 20 июля 2021
-
15:16
-
13:48
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
10:43
-
09:57
-
08:26
-
08:21
-
08:16
-
08:10
-
06:23
-
01:07
- 19 июля 2021
-
23:53
-
22:47
-
22:30
-
21:51
-
21:03
-
19:53
-
18:44
-
17:50
-
16:47
-
16:18
-
14:42
-
13:01
-
12:38
-
12:23
-
10:52
-
10:02
-
09:27
-
07:48
-
07:41
-
00:44
- 18 июля 2021
-
23:54
-
22:28
Партнерский контент