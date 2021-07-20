Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил об уходе Тарика Блэка

«Зенит» объявил об уходе Тарика Блэка
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе из команды тяжёлого форварда Тарика Блэка. 29-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока контракта.

За «Зенит» Блэк выступал с января 2021 года. Ранее он защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Маккаби».

В Единой лиге ВТБ американец в минувшем сезоне провёл 12 матчей, в среднем он набирал 9,3 очка и делал 4,7 подбора. В Евролиге форвард вышел на площадку 13 раз. Он набирал 5,2 очка и делал 3,5 подбора.

В минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории пробился в плей-офф Евролиги, но в упорной борьбе уступил «Барселоне» (2-3). Кроме того, питерцы выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В плей-офф они в полуфинале уступили ЦСКА.

Пока неизвестно, где Блэк продолжит карьеру.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021