Яннис Адетокунбо отреагировал на первый чемпионский титул в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями после победы в шестом матче финала НБА с «Финикс Санз» (105:98, 4-2).
«Я хочу поблагодарить „Милуоки Бакс“ за то, что они поверили в меня. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они усердно играли со мной. Я рад, что смог это сделать. Я счастлив, что смог выиграть титул с этой командой для города Милуоки. Наш главный тренер Майк Буденхольцер говорит, что мы должны сделать это снова», — приводит слова Адетокунбо ESPN.
«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые с 1971 года. Яннис был признан MVP финальной серии. В шестом матче Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов. Данную статистику в финале НБА ранее не сопоставлял ни один баскетболист лиги.
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