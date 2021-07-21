В баскетбольной сборной России высказались об аскетичных условиях в Олимпийской деревне

Руководитель департамента национальных сборных Российской федерации баскетбола Олег Ушаков высказался об аскетичных условиях в Олимпийской деревне в Токио. По словам Ушакова, баскетболисты сборной России по баскетболу 3х3 относятся к ситуации с юмором.



«В Токио наша команда прилетела, проведя до этого сбор во Владивостоке, поэтому утомление и стресс были минимальными. Плюс руководство РФБ организовало для нас чартер, долетевший даже быстрее, чем планировали. Готовились к худшему в плане первого дня. Читал, что некоторые жаловались на сложности после выхода из самолета — проверки и санитарные процедуры занимали 5-12 часов. Но мы все прошли за полтора-два часа.



Что касается условий проживания, то они нормальные. Это моя третья Олимпиада, и мне есть с чем сравнивать. Могу предположить, что тот, кто возмущается, просто не был в Японии, тут такая действительность. Стены и кровати действительно картонные, но это не какие-то бумажки, а качественный материал.



Наш Карпенков выше двух метров и 120 килограммов и проблем не испытывает. Хотя в санузле надо наклонять голову, но мы к таким моментам относимся с юмором. После всех мучений за последнее время главное, что мы здесь. Сейчас все, кто здесь, рады, настраиваемся на игры. Все, что нужно, здесь есть. Матрасы упругие, плотные, для восстановления спины это важнее, чем то, из чего сделан каркас кровати. Японцы дружелюбные. За последние годы мы играли в разных странах и жили в разных условиях — от трущоб Индии до шикарных номеров в Лас-Вегасе, и это никогда не влияло на подготовку», — приводит слова Олега Ушакова ТАСС.